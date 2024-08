Ginasta romena lamenta confusão sobre medalha de bronze envolvendo Chiles

A prova de ginástica artística da Olimpíada de Paris que rendeu o ouro para a brasileira Rebeca Andrade sofreu uma alteração no pódio após o recurso da Federação da Romena de Ginástica ser aceito.

A ginasta romena Ana Barbosu publicou uma mensagem à Jordan Chiles e Sabrina Voinea , neste domingo, dia 11 de agosto, lamentando a confusão envolvendo a troca de medalhas e a mudança das colocações do terceiro lugar do pódio da ginástica artística das Olimpíadas de Paris 2024 .

Com a mudança, a americana Jordan Chiles perdeu a medalha de bronze, e a atleta romena Ana Maria Barbosu assumiu o terceiro lugar.

Sobre isso, a romena declarou em suas redes sociais que entende o sentimento de tristeza de Chiles e que deseja estar no próximo pódio ao seu lado.

“Sabrina, Jordan, meus pensamentos estão com você. Eu sei o que você está sentindo, porque eu passei pela mesma coisa. Mas eu sei que você voltará mais forte. Eu espero do fundo do meu coração que nas próximas olimpíadas nós três vamos dividir o mesmo pódio. Esse é o meu verdadeiro sonho.”