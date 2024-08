Com shows e Tom Cruise descendo de rapel, Olimpíada de Paris 2024 é encerrada

Encerramento da Olimpíada de Paris 2024 Crédito: Dimitar DILKOFF / AFP

O Stade de France presenciou uma grande cerimônia de encerramento da Olimpíada de Paris, neste domingo, 11. Com direito a shows e apresentações teatrais, assim como na abertura dos Jogos Olímpicos, a Cidade Luz finalizou a 33ª edição do maior evento poliesportivo do mundo. Foram duas semanas de muitas modalidades diferentes acontecendo simultaneamente pela capital da França, atraindo atenção de todo o mundo. A cerimônia de encerramento, diferente da abertura, ocorreu em um ambiente fechado, no Stade de France, mas não deixou a desejar.

A organização começou com a tradicional entrada dos porta-bandeiras de todas as delegações que fizeram parte dos Jogos Olímpicos. O Brasil teve as medalhistas de ouro Ana Patrícia e Duda como representantes.