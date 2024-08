A Olimpíada delas: mulheres garantem todos os ouros e 60% dos medalhas do Brasil

O mundo se despediu oficialmente da Olimpíada de Paris na tarde deste domingo, 11, com o encerramento da 33ª edição do maior evento poliesportivo mundial. O quadro de medalhas do Brasil pode não ter sido o mais recheado, mas, certamente, foi um dos mais históricos para o País dentre todas as edições dos Jogos Olímpicos, muito devido às atletas brasileiras que brilharam tanto quanto as medalhas reluzentes alcançadas em Paris.

Antes mesmo do começo, as mulheres já faziam história. Esta foi a primeira vez que as representantes femininas da delegação brasileira foram maioria — as 154 atletas representaram 55% do Time Brasil, que levou 277 competidores a Paris.

Com 20 medalhas conquistadas — três de ouro, sete de prata e dez de bronze —, a delegação brasileira ficou em 20º no ranking geral. Do total de pódios, 12 foram conquistados por mulheres, além da medalha de bronze nas equipes mistas do judô. Confira todas as medalhas do Brasil: