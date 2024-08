Quadro de medalhas: qual a posição do Brasil nas Olimpíadas 2024?

O mundo se despede dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 neste domingo, 11, com o ranking de vitórias dos países agora fixado na história da edição. Entre eles, o Brasil comemora suas 20 medalhas, com direito ao ouro em três ocasiões.

Mas a campeã olímpica responsável pelo primeiro ouro verde-amarelo em Paris-2024 foi a judoca Beatriz “Bia” Souza, que fazia a sua estreia nos Jogos na categoria acima de 78 kg. O terceiro veio com a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia.

Com tanta sofisticação envolvida, surge a dúvida de quanto custa para produzir as medalhas. Conheça a seguir a história do prêmio esportivo, o seu valor de produção e quanto ela pode valer para o atleta.

As medalhas das Olimpíadas de Paris apresentam um diferencial local importante. Os designers da Chaumet conseguiram inserir, na parte frontal, uma peça hexagonal de 18g de aço feita inteiramente com peças retiradas da Torre Eiffel.

O outro lado da medalha olímpica traz a deusa da vitória, a Acrópole de Atenas e a Torre Eiffel ao redor do hexágono de ferro, com a intenção de mostrar “o brilho da França no mundo e o brilho dos atletas nos Jogos”, nas palavras do Comitê Olímpico Internacional.

Para descobrir quanto a medalha olímpica de ouro pode valer, O POVO verificou a cotação dos materiais brutos e fez as contas. Se hoje o prêmio do primeiro lugar fosse derretido, ou decomposto em seus materiais principais poderia valer R$ 5.343,05.

Entenda o cálculo

Medalha de Ouro de 530 gramas, sendo:

6g de ouro (R$ 2652,56 na cotação de Nova Iorque em 14/06)

18g de aço (R$ 100, na cotação de Paris em 14/06)

506g de prata (R$ 2590,49 na cotação de Nova Iorque em 14/06)

Totalizando: R$ 5.343,05

Medalha de Prata de 530 gramas, sendo:

512g de prata (R$ 2621,26 na cotação de Nova Iorque em 14/06)

18g de aço (R$ 100, na cotação de Paris em 14/06)

Totalizando: R$ 2721,26

Medalha de Bronze de 530 gramas, sendo:

512g de liga de cobre (R$ 32, na cotação de Nova Iorque em 14/06)

18g de aço (R$ 100, na cotação de Paris em 14/06)

Totalizando: R$ 132,00

