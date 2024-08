Após recurso, Chiles, dos EUA, perde medalha na ginástica, e Barbosu ganha bronze

A disputa foi uma das maiores polêmicas dos Jogos Olímpicos e envolveu até o primeiro-ministro do país europeu

Na final do aparelho, a romena conseguiu uma nota de 13.700, ficando na terceira colocação, logo atrás de Rebeca Andrade e Simone Biles. Após sua apresentação, Chiles se apresentou e recebeu uma nota de 13.666, até que a um recurso aceito aumentou sua nota para 13.766.

O Jornal Euronews informou que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) afirmou que a equipe dos Estados Unidos pediu recurso após passar o tempo regulamentar na final do aparelho de solo. Com a mudança, a nota de Jordan Chiles não poderia mais ser alterada, e Barbosu herdaria o bronze.

A prova de ginástica artística da Olimpíada de Paris que rendeu o ouro para a brasileira Rebeca Andrade sofreu uma alteração no pódio após o recurso da Federação da Romena de Ginástica ser aceito. Com a mudança, a americana Jordan Chiles perdeu a medalha de bronze, e a atleta romena Ana Maria Barbosu assumiu o terceiro lugar.

Até mesmo o primeiro-ministro da Romênia, Marcel Coilacu, anunciou um boicote à cerimônia de encerramento dos Kogos, após dizer que as atletas do país foram tratadas de uma forma desonrosa.

A disputa foi uma das maiores polêmicas dos Jogos Olímpicos. Até a ex-ginasta Nadia Comaneci postou na rede social X que deveria se pensar na saúde mental dos atletas, fazendo referência à cena em que a ginasta romena comemora a medalha, até ser surpreendida com a alteração da nota da norte-americana que a retirou do pódio.

“Eu decidi não comparecer à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, em razão da situação escandalosa na ginástica, onde as nossas atletas foram tratadas de forma absolutamente desonrosa. Retirar uma medalha conquistada por trabalho honesto com base em um apelo, é totalmente inaceitável”, escreveu o primeiro-ministro, Marcel Coilacu no Facebook.



Após a divulgação do caso, a ginasta dos Estados Unidos postou uma mensagem no Instagram dizendo que faria uma pausa nas redes para proteger de sua saúde mental. "Estou aproveitando esse tempo e me retirando das redes sociais para minha saúde mental, obrigado", escreveu a ginasta.