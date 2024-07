Breaking ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

Nascido nas festas de quarteirão dos anos 70 no Bronx, em Nova York (EUA), o breaking — um estilo de dança urbana que incorpora movimentos acrobáticos e estilizados — chegará ao topo do esporte durante os dias 9 e 10 de agosto.

Os 16 b-boys e b-girls vão competir em batalhas um contra um, começando com um round-robin, seguido por quartas de final, semifinais e as últimas rodadas valendo as medalhas.

As competições de breakdance se espalharam pelo mundo todo a partir da década de 1990, de acordo com seu perfil nas Olimpíadas, com b-boys e b-girls sincronizando movimentos ao ritmo e às batidas do DJ.

Cada batalha consiste em uma série de três disputas individuais, conhecidas como throwdowns, nas quais os b-boys ou b-girls têm cerca de um minuto para executar seus passos e o oponente responde com seus próprios passos.

Os vencedores de cada disputa são determinados por um painel de jurados, com pontuação baseada em uma variedade de critérios com foco na amplitude dos movimentos, técnica e execução, além da conexão do dançarino com a música e a capacidade de manter o ritmo.

Os atletas brasileiros não conseguiram ficar entre os 16 primeiros nomes do ranking internacional. Portanto, o Brasil não terá representantes no breaking em Paris.

Programação do Breaking ao vivo nas Olimpíadas 2024: quem são os atletas

B-Boys

Jeffrey Dan Arpie (J Attack) - Austrália

- Austrália Philip Kim (Phil Wizard) - Canadá

- Canadá Amir Zakirov (Amir) - Cazaquistão

- Cazaquistão Jeffrey Louis (Jeffro) - EUA

- EUA Victor Montalvo (Victor) - EUA

- EUA Danis Civil (Dany Dann) - França

- França Gaëtan Alin (Lagaet) - França

- França Hiroto Ono (Hiro010) - Japão

- Japão Shigeyuki Nakarai (Shigekix) - Japão

- Japão Bilal Mallakh (Billy) - Marrocos

- Marrocos Lee-Lou Demierre (Lee) - Holanda

- Holanda Menno Van Gorp (Menno) - Holanda

- Holanda Kim Hongyul (Hongten) - Coréia do Sul

- Coréia do Sul Qi Xiangyu (Lithe-Ing) - China

- China Sun Chen (Quake) - Taipé Chinesa

- Taipé Chinesa Oleg Kuznietsov (Kuzya) - Ucrânia

B-Girls

Rachael Gunn ( Raygun ) - Austrália

) - Austrália Manizha Talash ( Nicka ) - Equipe Olímpica de Refugiados

) - Equipe Olímpica de Refugiados Sunny Choi ( Sunny ) - EUA

) - EUA Logan Elanna Edra ( Logistx ) - EUA

) - EUA Carlota Dudek ( Senorita Carlota ) - França

) - França Sysa Dembélé ( Syssy ) - França

) - França Antilai Sandrini ( Anti ) - Itália

) - Itália Ami Yuasa ( AMI ) - Japão

) - Japão Ayumi Fukushima ( Ayumi ) - Japão

) - Japão Dominika Banevic ( Nicka ) - Lituânia

) - Lituânia Fatima El-Mamouny ( Elmamouny ) - Marrocos

) - Marrocos India Sardjoe ( India ) - Holanda

) - Holanda Liu Qingyi ( 671 )- China

)- China Zeng Yingying ( Ying Zi ) - China

) - China Kateryna Pavlenko ( Kate ) - Ucrânia

) - Ucrânia Anna Ponomarenko (Stefani) - Ucrânia

Breaking ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.