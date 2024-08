Agência anti-doping diz que EUA autorizou esquema de atletas dopados

Antidoping nas Olimpíadas: confronto entre agências dos EUA e China

Erriyon Knighton, medalhista de prata mundial que vai correr na final masculina de 200 metros, testou positivo para trembolona, intensificador de desempenho, durante um teste fora de competição em março. A USADA alegou que a substância em sua amostra veio de carne contaminada e o liberou para competir nos Jogos de Paris.

As notícias do teste reprovado de Knighton, as quais foram relatadas pela primeira vez em junho, e as alegações de um encobrimento de doping provocaram uma reação furiosa da Chinada. A Agência Antidoping da China lançou um ataque mordaz à sua contraparte americana, acusando-a de padrões duplos e de "encobrir a verdade".