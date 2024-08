Cearense supera frustração com Tóquio e celebra 60 anos nas Olimpíadas de Paris

Aliás, diga-se, evento esportivo é com ela mesmo, especialista em Educação Física. Tereza já trabalhou como voluntária nas edições da Copa das Confederações e Copa do Mundo no Brasil, em 2013 e 2014, respectivamente.

A pandemia do Covid-19, além de toda a tragédia humana, também frustrou planos e sonhos. Um deles era o da cearense Tereza Cristina Tavares, professora quilombola de Caucaia, de vivenciar os Jogos Olímpicos fora do País, já que, em 2016, já havia se voluntariado e trabalhado na edição do Rio de Janeiro.

“É a primeira vez da minha mãe fora do País, então a gente mostra muito da cultura e, em troca, ela nos mostra os jogos. Chega a ser até cansativo, tanto fisicamente por andar a cidade toda, como mentalmente pelo volume de informações”, confessa Cristal, de 31 anos, que trabalha com contabilidade e marketing na Nova Zelândia.

Mesmo de férias do ano escolar, Tereza segue no espírito pedagógico. A viagem respira troca de informações e a aprendizagens.

“O simbolismo desta viagem faz todo o sentido para gente. É a nossa primeira vez na Europa e a primeira viagem internacional dela. Além disso, já fazia dois anos que não a via. São vários significados, não apenas vir para as Olimpíadas”, explica a filha caçula Pérola, de 27 anos, que trabalha em hotelaria na Austrália.

Mesmo em solo francês e inserida na atmosfera dos Jogos Olímpicos, a professora quilombola trazia, nas vestes, a cultura de onde veio. Brincante do Reisado dos Irmãos, dos Mestres Antônio e Raimundo Evangelista, Tereza vestia uma corte de características ocidentais, enfeitados de lantejoulas, fitas, tecidos laminados e roupas com as cores da bandeira do Brasil.

E o que o reisado tem a ver com Jogos Olímpicos? Tudo! O reisado é sobre vivenciar ancestralidades, misturas étnicas e multiculturalidades, tudo o que a professora quilombola já planejava compartilhar com os alunos no retorno às aulas.