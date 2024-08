Vôlei nas Olimpíadas: veja altura das jogadoras do Brasil

O Brasil tem cinco atletas com mais de 1,90m de altura nesta Olimpíada. A líbero Jogadora que joga na função defensiva, principalmente na recepção dos saques. A posição é geralmente ocupada por jogadores com alturas baixas em relação à média do vôlei Natinha, que se destaca por ser uma das mais baixas em quadra pela função que desenvolve, mede 1,62m. Já a maior jogadora é Thaísa, com 1,96m.

O vôlei é um dos esportes mais populares no Brasil e o público costuma acompanhar e ficar atento aos detalhes sobre os jogadores. Nos jogos da seleção feminina de vôlei nas Olimpíadas de Paris 2024 , a altura das jogadoras em quadra chama atenção do público.

Qual é a altura das jogadoras de vôlei feminino do Brasil? Veja lista

Ana Cristina - ponta - 1,92m



Carol - central - 1,83m



Diana - central - 1,94m



Thaísa - central - 1,96m



Gabi - ponta - 1,80m



Júlia Bergmann - ponta - 1,91m



Lorenne - oposta - 1,87m



Macris - levantadora - 1,78m



Nyeme - líbero - 1,75m



Roberta - levantadora - 1,85m



Rosamaria - oposta - 1,85m



Tainara - oposta - 1,90m



Natinha - líbero - 1,62m

Diferença da altura entre jogadoras de vôlei e ginastas repercurte na internet

Quando é divulgada uma foto de uma jogadora de vôlei com um/uma ginasta brasileiro(a), o público sempre comenta sobre a diferença de altura entre eles. Como comparação, a campeã Rebeca Andrade, a mais alta do time, mede 1,55m de altura.

“Amo fotos das ginastas com as jogadores de vôlei”, comentam os usuários do X (antigo Twitter). O comentário é usado para fotos em que as pessoas têm uma diferença grande de altura, como fotos das cantoras Pabllo Vittar e Alessia Cara e de Camilla de Lucas com a atriz Carla Diaz.