Kamala consegue autorização de Beyoncé e usa a música "Freedom" em campanha

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, apoiou Harris ainda no domingo, 21, logo após o anúncio do presidente Joe Biden de que não iria concorrer à reeleição. Ele endossou o nome de Harris para que ela fosse a cabeça de chapa da candidatura democrata, que vai enfrentar Donald Trump na corrida pela Casa Branca.

"Deixando o Ego pessoal, o poder e a fama de lado. Essa é a definição de um grande líder. Obrigado, presidente Biden pelo seu serviço e liderança. Vai vice-presidente Kamala Harris para presidente. Vamos lá", disse ela, ao compartilhar uma imagem com Harris no Instagram.

Harris chegou ao comitê enquanto tocava o trecho de "Freedom", que faz parte do álbum Lemonade, de 2016. A composição se junta a outras do disco que focam no empoderamento negro. “Liberdade, Liberdade / Onde você está? / Porque eu também preciso de liberdade / Eu quebro correntes sozinho / Não vou deixar minha liberdade apodrecer no inferno / Ei! Vou continuar correndo / Porque um vencedor não desiste”.

Beyoncé tem histórico de apoiar candidatos democratas. Um dos casos mais emblemáticos da ligação foi ter cantado o Hino Nacional na posse do presidente Barack Obama. Em 2016, Beyoncé e seu marido Jay-Z foram as atrações de um show pré-eleitoral para Hillary Clinton em Cleveland. Biden-Harris receberam o apoio da cantora que incentivou seus seguidores a votar.

Kamala será a candidata?

O presidente dos Estados Unidos não mencionou o apoio a Harris na carta em que comunica a sua desistência da corrida presidencial, mas logo depois apoiou a vice-presidente em uma publicação na plataforma X e forneceu um link para que doadores pudessem contribuir com a campanha. Segundo Biden, a escolha de Harris para ser sua companheira de chapa foi a melhor decisão que ele já tomou".

A vice-presidente Kamala Harris já conquistou o apoio de lideranças importantes do Partido Democrata para ser a candidata da legenda contra o republicano Donald Trump. Segundo um levantamento do jornal The New York Times, 214 políticos democratas já apoiaram Harris publicamente, incluindo 162 congressistas, 36 senadores e 16 governadores.