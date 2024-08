O ator estadunidense Tom Cruise, que está em Paris para acompanhar as Olimpíadas 2024, fará uma cena de ação épica na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos, conforme o portal TMZ. Fontes diretas informaram ao veículo estadunidense que a apresentação “envolve Tom descendo de rapel do topo do Stade de France”, onde ocorrerá o encerramento.

O ator é conhecido por não utilizar dublês em cenas de ação elaboradas em filmes como “Missão impossível” e “Top Gun”. O encerramento das Olimpíadas de Paris está marcado para o dia 11 de agosto. A participação do ator não foi confirmada oficialmente.

Tom Cruise fará cena de ação no encerramento das Olimpíadas: como será?

Na cerimônia de encerramento, Tom Cruise descerá de rapel do topo do Stade de France, pousando no campo do estádio e carregando a bandeira olímpica, conforme o TMZ.