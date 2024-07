Lady Gaga canta na abertura das Olimpíadas de Paris 2024

Lady Gaga surpreende e performa como atração principal da abertura das Olimpíadas; cantando em francês e usando plumas artista canta às margens do Rio Sena

Nesta sexta-feira, 26, Lady Gaga cantou em francês durante a abertura das Olimpíadas de Paris 2024. A artista, que já havia sido vista ensaiando às margens do Rio Sena, trouxe uma performance inspirada no icônico Moulin Rouge.

Com plumas, vestida de preto e com um corpo de baile sincronizado, a cantora surgiu sob penachos rosas na escadaria do Gran Ballet. "Bonsoir, bienvenue à Paris", disse a também atriz ao receber o público.

Diferente das aberturas anteriores, a do Jogos Olímpicos da França ocorreu fora de um estádio.