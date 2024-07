Fundação de Beyoncé oferece bolsas a estudantes da Bahia; entenda

Beyoncé posa com bandeira do Brasil em sua terceira passagem pelo País Crédito: Reprodução /Instagram/ @beyonce

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) lançou esta semana o edital do Programa Bolsas Renaissance 2024. Inédito no Brasil, o projeto irá selecionar estudantes de graduação da universidade em situação de vulnerabilidade social para receberem uma bolsa de estudo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A iniciativa é resultado da parceria entre a UNEB e a Fundação BeyGood, instituição filantrópica da cantora norte-americana Beyoncé.

O projeto ressalta a conexão da artista com o Brasil, especialmente com a Bahia. Em dezembro de 2023, a cantora apareceu de surpresa em evento de lançamento do filme de sua última turnê na capital Salvador. O programa de bolsas criado por Beyoncé deverá contemplar 15 estudantes dos cursos de graduação nas modalidades presencial ou EaD da Uneb.

Fundação de Beyoncé, a BeyGOOD anuncia programa de bolsas para estudantes da Bahia Crédito: Reprodução / Instagram Em maio deste ano, a página oficial da fundação no Instagram já havia falado sobre o programa de bolsas que chegaria por aqui.