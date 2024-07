Olimpíadas: diretor de abertura nega sátira à Santa Ceia; entenda polêmica

Cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris foi acusada de recriar "A Última Ceia", uma das obras mais emblemáticas do pintor renascentista Leonardo da Vinci Crédito: Reprodução/X/@Olympics

Um trecho polêmico durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na última sexta-feira, 26, gerou controvérsias depois de supostamente satirizar a última ceia de Jesus Cristo com uma performance protagonizada por drag queens Uma drag queen é uma pessoa (geralmente do sexo masculino) que usa roupas e maquiagem para imitar significantes do gênero feminino e demais papéis de gênero para fins de entretenimento e produção artística. A brasileira Pabllo Vittar se destaca como uma das maiores drag queens do mundo, e costuma ressaltar que, apesar de performar feminino, não se considera uma mulher e se identifica como um homem gay que faz drag. . A cena "Festividade" motivou uma série de críticas por parte de cristãos e membros da extrema-direita pelo mundo, que repudiaram a tida referência ao quadro "A Última Ceia", obra de Leonardo da Vinci Os principais biógrafos do renomado pintor renascentista afirmam que, além de filho ilegítimo, canhoto e vegetariano, da Vinci era gay — e sofreu consequências por sua orientação sexual, como duas acusações de sodomia. Sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade de Sodoma, e tem relação com o coito anal. . Durante a transmissão da cerimônia, que foi acompanhada por milhares de brasileiros, o termo "blasfêmia" chegou a figurar entre os tópicos mais comentados do X (ex-Twitter). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Afresco do pintor italiano Leonardo da Vinci para a igreja de Santa Maria delle Grazie, em Milão, na Itália, "L'Ultima Cena" (1495-1498) encontra-se exposta na parede do templo Crédito: Reprodução/Milão nas mãos

Entidades da Igreja Católica e líderes religiosos globais se manifestaram e cristãos foram às ruas da capital francesa protestar contra o que classificaram como "zombaria". A Conferência dos Bispos da Igreja Católica Francesa disse, em comunicado: "infelizmente, esta cerimônia apresentou cenas de escárnio e zombaria do Cristianismo, que deploramos profundamente". "Nossos pensamentos estão com todos os cristãos de todos os continentes que foram feridos pela ofensa e provocação de certas cenas. Esperamos que eles entendam que a celebração olímpica se estende muito além das preferências ideológicas de alguns artistas", declarou o coletivo de bispos em nota. A deputada Marion Marechal, líder da direita francesa, fez coro às críticas: "Para todos os cristãos do mundo que estão assistindo à cerimônia #Paris2024 e se sentiram insultados por esta paródia drag queen da Última Ceia, saibam que não é a França que está falando, mas uma minoria de esquerda pronta para qualquer provocação".

E acrescentou, em um post no X: "Este acontecimento, que deveria ser um trunfo diplomático, tornou-se uma vergonha internacional devido às provocações egocêntricas de uma minoria de ativistas de esquerda que tomaram a cerimônia como refém ideologicamente". No sábado, 27, a Conferência Episcopal Francesa (CEF) condenou as chamadas "cenas de mofa e zombaria do cristianismo", mas reconheceu "momentos maravilhosos de beleza, de alegria, ricos em emoções e universalmente aclamados", o que confirma o que a imprensa francesa tem noticiado: a abertura, de modo geral, foi bem-recebida pelos franceses. O bisco Andrew Cozzens, presidente do Comitê Episcopal dos Estados Unidos para Evangelização e Catequese, emitiu uma declaração e pediu aos católicos que "respondam ao incidente de Paris com oração e jejum". “Será que o deboche a partir da última ceia não reproduz e reforça os preconceitos que se querem combater, fazem sofrer… levaram a violências?”, questionou o cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, em publicação nas redes sociais. Santa Ceia na abertura das Olimpíadas: Olimpismo em vez de Cristianismo

O espetáculo de performances artísticas marcadas pela diversidade ao longo do rio Sena foi dirigido por Thomas Jolly, um renomado ator e diretor francês. Em entrevista à rede de televisão BFM TV, Jolly negou ter zombado da famosa cena bíblica de Jesus Cristo e seus doze apóstolos. "Nunca encontrará da minha parte nenhum desejo de zombar, de denegrir nada. Quis fazer uma cerimônia que reparasse, que reconciliasse e que reafirmasse os valores da nossa república", disse.