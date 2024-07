Brasileiro paga R$15 mil para assistir abertura das olimpíadas e critica evento: "Caos"

Crédito: Reprodução/Instagram via @lucasamadeu

O empresário brasileiro Lucas Amadeu utilizou as redes sociais para tecer diversas críticas à abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, realizada nessa sexta-feira, 26. Através de seu perfil no Instagram, Lucas apontou que a ausência de informações, superlotação e falta de prevenção contra chuvas não justificaram os R$ 15 mil pagos por ele para assistir a cerimônia.

Nas publicações, Lucas disse ter pago o valor por um bom local para assistir o evento, já temendo as dificuldades que poderiam aparecer. No entanto, o que ele encontrou foram filas, lentidão na revista do público, além da falta de abrigos para franceses e turistas.