Olimpíadas: cerimônia de abertura encanta pela TV, mas entedia público presente

Mais de 300 mil pessoas lotaram as margens do Rio Sena, mas boa parte não conseguiu desfrutar do evento de abertura dos Jogos de Paris

Além dos portadores de ingresso, milhares de pessoas se aglomeravam, um pouco mais distante do rio, nos bloqueios de segurança, na esperança de conseguir ver algo do evento.

Toda a empolgação e expectativa por um espetáculo para se entrar para a história começou a se dissolver na chuva, que deu os primeiros sinais, ainda fraca, no fim da tarde. No entanto, a confirmação das performances das cantoras Lady Gaga e Celine Dion parecia ser o combustível para manter o ânimo dos espectadores.

"Blasé" é uma palavra de origem francesa, incorporada pela língua portuguesa, que, de acordo com o Dicionário Oxford, significa “indiferença pelo que deve comover”. E não há palavra que represente melhor o sentimento de boa parte do público presente às margens do Rio Sena , na região central de Paris, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 .

Com o início das celebrações, foi possível se ter noção do ritmo que o evento teria. As primeiras embarcações com atletas até ouviram uma empolgação do público, que chegou ao ápice com o momento de aparição da cantora norte-americana Lady Gaga, mas, quando a delegação de Cuba passava pelas imediações do Museu do Louvre, três quilômetros após o ponto de partida, a chuva aumentou e boa parte do público começou a ir embora.

A chuva, apesar de ter sido um fator intensificador, não foi o único motivo para os espectadores deixarem a cerimônia. A estratégia da organização em inserir muito conteúdo gravado, mesmo com telões instalados às margens do rio, fez com que a atenção dos presentes fosse dispersada.

O espetáculo chegou a quatro horas de duração, o que também não agradou, principalmente porque a maior parte do público acompanhava em pé, sem nenhuma opção de assento e que assim ficou desde horas antes do início da cerimônia.

As margens do rio Sena já não estavam mais tão lotadas quando o principal momento da festa aconteceu, com a apresentação da canadense Celine Dion e a pira olímpica sendo acesa pelos ex-atletas franceses e multicampeões Teddy Riner e Marie-Jose Perec.

*Correspondente do O POVO nas Olimpíadas de Paris 2024