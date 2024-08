Nado artístico e Cazé TV: entenda comentário machista nas Olimpíadas

"A Adenizia é campeã olímpica, ela realmente importa para a competição. O 'camarada' do nado sincronizado, que não tem chance de medalha, tem que ir [para as Olimpíadas] por dois objetivos: se superar e comer gente", declarou.

LEIA TAMBÉM | Ator de ‘Game of Thrones’ bate recorde e fatura ouro na natação

Nado artístico e Cazé TV: Gabi Regly se pronuncia após a fala de Beltrão

A esportista de nado Gabriela Regly, bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, criticou o comportamento do apresentador e se pronunciou nas redes sociais.

Em um vídeo, ela disse estar indignada com as falas de Beltrão, classificando como um “completo absurdo e uma falta de respeito” com ela e outros atletas. “A gente não vai para nenhuma competição pra c... gente. A gente vai para representar o nosso País”, afirmou.