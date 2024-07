Jogos Olímpicos: ator de ‘Game of Thrones’ bate recorde e fatura ouro na natação

O irlandês Daniel Wiffen, de 23 anos, fez história nos Jogos Olímpicos de Paris. O nadador faturou o ouro nos 800 metros livres na última terça-feira (30). De quebra, bateu o recorde olímpico, com um tempo de 7m38s19, e também deu ao seu país o primeiro ouro na natação nesta edição dos Jogos. Porém, o comentário na Vila Olímpica após seu feito era sobre sua participação na série ‘Game of Thrones’.

O sucesso na piscina elevou a curiosidade sobre o nome do irlandês, que acabou tendo a participação no episódio ‘As Chuvas de Castamere’ descoberta. O recorte da série norte-americana é considerado um dos mais lendários. Wiffen falou sobre sua passagem em ‘Game of Thrones’.