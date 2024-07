‘Doído demais’: Isaquias Queiroz reclama de camas da Vila Olímpica

Após fazer um bate e volta na capital francesa, o canoísta brasileiro fez um desabafo sobre a dificuldade de descansar nas camas 'anti-sexo' Crédito: Jogada 10

Em fase final da preparação para estreia nas Olimpíadas de Paris, Isaquias Queiroz responsabilizou as camas da Vila Olímpica pelo cansaço dos últimos dias. O porta-bandeira do Brasil fez um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira (29) e disse que tem sofrido com dores de cabeça às vésperas da ida definitiva à capital francesa. Isaquias Queiroz está em Portugal se preparando para estrear nas Olimpíadas de Paris, no próximo dia 6 de agosto. No entanto, nesse período, o canoísta encarou um bate volta na capital francesa e falou sobre a dificuldade para descansar durante o processo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Iniciando a semana de treinamento. Tirei o final de semana para dar uma descansada na mente. A viagem para França foi um pouco cansativa. Principalmente dormir naquela cama da vila olímpica é doído demais. Acho que foi por isso que eu tive dor de cabeça”, disse.

Isaquias Queiroz nas Olimpíadas de Paris O período em Portugal serve para adaptação de Isaquias antes de embarcar definitivamente a Paris. A modalidade disputada pelo brasileiro, a canoagem de velocidade, começa no dia 6 de agosto – data da estreia do canoísta na prova de duplas. O baiano disputa sua primeira prova, a C2 500 metros em duplas, às 05h30 (de Brasília) da próxima terça-feira. Depois, Isaquias Queiroz também tentará medalha no C1 1000 metros, que é inclusive sua especialidade. O canoísta sagrou-se campeão olímpico na modalidade, em Tóquio 2020, e também conquistou prata na Rio 2016. Camas ‘anti-sexo’ em Paris As camas que integram os quartos dos atletas da Vila Olímpica são feitas de papelão sob medida e projetadas para suportar apenas uma pessoa. O fato causou polêmica nas redes sociais e os leitos ganharam a alcunha de ‘anti-sexo’ por internautas. No entanto, segundo especialistas, o intuito é a sustentabilidade no evento.