Final do Surfe hoje nas Olimpíadas: horário e onde assistir ao vivo

Depois de estrear como esporte olímpico nos Jogos de Tóquio 2020, o surfe tem sido uma curiosidade para fãs de esportes do mundo todo durante a primeira semana dos Jogos Olímpicos. Nos últimos dias, o surfe olímpico foi forçado a fazer uma pausa. O que foi descrito no site oficial das Olimpíadas como "condições de surfe indisciplinadas", com "má direção do vento", forçou a suspensão da competição na última segunda-feira, 29 de julho, em um atraso que se prolongou até quarta-feira, 13. Regras do surfe nas Olimpíadas 2024: ENTENDA como funciona a pontuação



Os brasileiros vão ao mar de Teahupo'o, no Taiti, para decidir vagas nas finais feminina e masculina. A representante feminina será Tatiana Weston-Webb, enquanto Gabriel Medina representará os homens.

Surfe nas Olimpíadas: trajetória dos brasileiros O time Brasil foi composto por Gabriel Medina, Filipe Toledo e João Chianca, o Chumbinho, entre os homens. No feminino, contou com Tatiana Weston-Webb, Tainá Hinckel e Luana Silva. De todos esses nomes, apenas Filipe Toledo não conseguiu passar das oitavas e acabou sendo desclassificado pelo japonês Reo Inaba.

Gabriel Medina concretizou sua classificação após uma revanche contra Kanoa Igarashi. Em um confronto apertado, Chumbinho superou o marroquino Ramzi Boukhiam. A classificação dupla levou a um confronto entre os dois nas quartas. Surfe nas Olimpíadas: juiz denunciado por Scooby está fora dos Jogos; CONFIRA

Já entre as mulheres, tivemos a primeira oportunidade de ver brasileiras competindo nos jogos, onde Luana Silva derrotou Tainá Hinckel. Com muita maestria, Tatiana Weston-Webb saiu vencedora, garantindo mais uma vaga para o Brasil no confronto contra a americana Caitlin Simmers.