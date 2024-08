Com Medina e Tatiana, semifinais do surfe na Olimpíada de Paris são adiadas por condição do mar

Nova chamada ocorrerá às 16 horas, com possibilidade de inicio às 17h30min. Brasil conta com Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb nas semis

As disputas de semifinais do surfe nas Olimpíadas de Paris-2024, que se iniciariam nesta segunda-feira, 5, às 14h36min com o duelo entre o brasileiro Gabriel Medina e o australiano Jack Robinson, foram adiadas. O motivo foi novamente as baixas condições do mar em Teahupoo, no Taiti, onde a modalidade é disputada.

Pelo surfe feminino, as semifinais entre a brasileira Tatiana Weston-Webb e a costa-riquenha Brisa Hennessy também estão sem horário. As duas iriam se enfrentar às 15h48min.

Uma nova chamada para a modalidade está marcada para ocorrer às 16 horas. É possível que as provas se iniciem às 17h30min, mas o fato é que a modalidade deverá ser encerrada nos Jogos Olímpicos nesta segunda-feira.