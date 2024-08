Foto icônica de Medina "voando" nas Olimpíadas vira estampa de caderno após viral

Gabriel Medina se manteve na frente durante a 5ª bateria e conquistou 9.90 no primeiro tubo, maior nota do torneio olímpico na modalidade Crédito: Jerome BROUILLET / AFP

Conhecida pelas diversas estampas esportivas e de surfe em suas capas de caderno, a empresa de papelaria Tilibra anunciou o lançamento de um caderno especial com uma imagem inesquecível das Olimpíadas de Paris-2024. Trata-se da icônica foto do surfista brasileiro Gabriel Medina saindo de um tubo nas classificatórias da modalidade. Na ocasião, após se manter a frente durante a 5ª bateria de disputa, o principal nome do surfe brasileiro alcançou a nota de 9.90 no primeiro tubo. Ele saiu da 'jogada' pedindo 10 aos jurados e saltou para sair da onda com um salto que já lhe é tradicional. Foi quando o fotógrafo francês Jerome Broullet captou o momento em que o atleta e a prancha pareciam flutuar na mesma altura e com a mesma sintonia. Com o alinhamento da imagem, logo ela se tornou viral, o que fez com que internautas acentuassem que a imagem mais parecia uma "capa de caderno".