Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje, 5: onde assistir e programação

Fique por dentro da programação do Time Brasil nos Jogos das Olimpíadas 2024 hoje, segunda, 5 de agosto (05/08). Confira horários, modalidades e grupos

As Olimpíadas Paris 2024 começaram oficialmente no dia 26 de julho de 2024 e serão finalizadas em 11 de agosto. Confira a seguir quais modalidades o Time Brasil disputará hoje, segunda, 5 de agosto (05/08), e veja ao final do texto onde assistir ao vivo.

Programação do Brasil nos Jogos das Olimpíadas hoje (05/08)

Triatlo

03h - Revezamento Misto (Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias, Vittoria Lopes)

Saltos ornamentais

05h - Plataforma de 10m feminino - Rodada Preliminar (Ingrid Oliveira)



Atletismo

05h - 400m com barreiras masculino - 1ª rodada

05h40min - Salto com vara feminino - Classificação

05h50min - 400m com barreiras feminino - Repescagem

06h55min - 400m feminino - 1ª rodada

07h50min - 200m feminino - Repescagem

14h55min - 200m masculino - 1ª rodada

Vela

07h05 - Multicasco Misto (João Siemsen e Marina Arndt)

07h15 - Dinghy Feminino (Gabriella Kidd)

09h40 - Dinghy Masculino (Bruno Fontes)

12h05 - Dinghy Misto (Henrique Duarte Haddad e Isabel Swan)

Ginástica Artística

07h40min - Trave de equilíbrio feminina - Final (Rebeca Andrade e Julia Soares)

09h23min - Solo Artístico feminino - Final (Rebeca Andrade, Julia Soares e Jade Barbosa)

Tênis de mesa

10h - Masculino por equipes - Oitavas de final (Portugal x Brasil)

15h - Feminino por equipes - Oitavas de final (Brasil x Coréia

do Sul)

Surfe

14h - Masculino - Semifinais

15h12min - Feminino - Semifinais

Vôlei

16h - Quartas de final masculino - EUA x Brasil

Vôlei de Praia

16h - Oitavas de final feminino - Ana Patrícia/Duda

