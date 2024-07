Vela ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

A competição de vela nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 acontecerá na cidade de Marselha, especificamente no porto esportivo de Roucas-Blanc, à beira do mar Mediterrâneo.

Os eventos de vela em Paris 2024 incluem diversas categorias: Windsurf, Kite, Dinghy, Skiff e Multihull, com provas para homens, mulheres e misto. As competições terão início em 28 de julho e se estenderão até 8 de agosto de 2024.

O formato de corrida de frota será utilizado, onde a pontuação é determinada pela posição de chegada em cada corrida, com o objetivo de acumular o menor número de pontos

As primeiras medalhas serão entregues nas provas de Skiff em 1 de agosto, com as competições de Windsurf concluindo no dia seguinte. As provas de Dinghy e Multihull terão suas finais nos dias 6 e 7 de agosto, respectivamente, e o Kite encerrará o evento no dia 8 de agosto.