O voo de Gabriel Medina registrado quadro a quadro

"As condições eram perfeitas, as ondas eram mais altas do que esperávamos", disse Brouillet.

No momento perfeito, Brouillet capturou o brasileiro suspenso no ar, como se estivesse em terra firme, enquanto sua prancha voava.

Esperando em um barco ao lado da onda no Taiti, Brouillet estava preparado para o momento em que Medina seria "expulso" – quando um surfista sai da onda no final da sua volta.

"Eu estava checando meu telefone no intervalo de seis minutos após a filmagem e recebi muitas notificações nas redes sociais e pensei que algo estava acontecendo com essa cena", disse ele.

"Acho que quando ele estava no tubo ele sabia que estava em uma das maiores ondas do dia. Ele estava pulando da água tipo 'cara, acho que isso é um 10'".

O britânico The Guardian chamou a fotografia de possivelmente "a imagem da Olimpíada 2024".

Já o site The Athletic, publicação esportiva do jornal americano The New York Times, chamou a imagem de "uma das mais icônicas" dos Jogos deste ano.

O jornal esportivo Olé, da Argentina, classificou a foto como "icônica".

Na Espanha, o Marca já deu à cena o título de "a imagem dos Jogos" e disse que o fotógrafo Jerome Brouillet capturou "uma imagem icônica".