Em denúncia, Scooby expõe foto de árbitro com possível adversário de Medina

Surfista divulgou um registro do encontro entre Ben Lowe, envolvido em polêmicas nas Olimpíadas de Tóquio, com concorrente de Medina

O surfista brasileiro Pedro Scooby utilizou seu perfil no Instagram para fazer uma denúncia pública contra o juiz de surfe Ben Lowe. O atleta brasileiro recebeu uma foto do árbitro, que figura no quadro de juízes das Olimpíadas de Paris, ao lado de Ethan Ewing – possível adversário de Medina em uma eventual semifinal.

Ao expor a relação do árbitro e do competidor fora do cenários das competições, Scooby questionou a escalação de Lowe no possível confronto entre os surfistas. O atleta, que tem participado das transmissões da CazéTV nas Olimpíadas, também recordou algumas polêmicas recentes envolvendo as notas de Gabriel Medina e o desempenho do juiz nos Jogos de Tóquio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Denúncia de Pedro Scooby

O desabafo de Pedro Scooby teve um tom de cobrança à organização do torneio mundial. Segundo ele, o Comitê Olímpico, já havia ignorado uma denúncia contra Ben Lowe nos Jogos de Tóquio, em 2020, por notas questionáveis ao surfista brasileiro. À época, o próprio Gabriel Medina se manifestou oficialmente sobre as avaliações das baterias.