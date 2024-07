Tatiana Weston-Webb vence repescagem e avança às oitavas do surfe das Olimpíadas

Tati fez uma bateria inteligente e soube esperar para conquistar boas notas. As duas melhores ondas da brasileira ganharam notas 5.50 e 4.0, totalizando 9.50. Resano ficou com apenas 3.30 no total

Neste domingo, em Teahup’o, no Taiti, a brasileira Tatiana Weston-Webb superou a nicaraguense Candelaria Resano na repescagem e avançou para as oitavas de final dos Jogos Olímpicos de Paris.

Tati fez uma bateria inteligente e soube esperar para conquistar boas notas. As duas melhores ondas da brasileira ganharam notas 5.50 e 4.0, totalizando 9.50. Resano ficou com apenas 3.30 no total.

Com ondas não muito favoráveis, as atletas demoraram para iniciar de fato a bateria. Depois de 10 minutos do início da prova, Resano encontrou uma boa onda e conseguiu sair do tubo, largando na frente da brasileira com 0.87.