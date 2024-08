Ginástica artística: Rebeca, Flávia e Biles disputam final; onde assistir

Uma das disputas mais esperadas da ginástica artística em Paris 2024 acontece nesta quinta-feira, 1 de agosto, às 13h15min. As brasileiras Rebeca Andrade e Flávia Saraiva e a americana Simone Biles disputam a decisão do individual geral.

Na categoria, ganha a ginasta que tiver o maior somatório de notas em todos os aparelhos. Veja a seguir onde assistir, como chegam as ginastas e a programação completa das próximas finais.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Final da ginástica artística ao vivo com Rebeca Andrade: onde assistir

A transmissão acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.