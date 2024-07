Jogos Olímpicos: Simone Biles tem fortuna fora da ginástica; saiba valor

De acordo com a revista Forbes, Simone recebeu cerca de 100 mil dólares (R$ 564 mil) durante o ano de 2023 por meio das competições.

Com o fim de comparação, Biles arrecadou nos Jogos do Rio 110 mil dólares – R$ 621.511,00, na atual cotação do real.

Na época, a americana conquistou 4 medalhas de ouro, além de um bronze. Os EUA pagavam, naquela edição, 25 mil dólares por medalha de ouro, 15 mil pela de prata e 10 mil pelo bronze.