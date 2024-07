Arthur Nory erra na barra fixa e é eliminado das Olimpíadas de Paris 2024

O ginasta brasileiro Arthur Nory, campeão mundial da barra fixa em 2019, foi eliminado das Olimpíadas de Paris 2024 após cometer um erro no início de sua série. Com isso, Nory não tem mais chances de avançar para a final da modalidade.

Arthur Nory se apresentou apenas na barra fixa, obtendo a nota de 12.900. O erro aconteceu após a execução de um elemento logo no começo de sua performance, comprometendo sua pontuação. Para se classificar para a final, Nory precisaria estar entre os oito melhores colocados na classificação geral, mas, momentaneamente, ocupa a décima posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, o compatriota Diogo Soares busca uma vaga na decisão do individual geral. Participando da primeira subdivisão do classificatório, Diogo se apresentou em todos os seis aparelhos: Argolas, Salto sobre a mesa, Barras paralelas, Barra fixa, Solo e Cavalo com alças.