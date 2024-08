Rebeca x Biles ao vivo: veja final da ginástica artística no individual geral

Confronto de gigantes!

A final do individual geral marca o reencontro entre Rebeca Andrade e Simone Biles, principais nomes da ginástica artística feminina. A brasileira busca sua quarta medalha em Olimpíadas. Além do bronze por equipes em Paris, ela foi ouro no salto e prata no individual geral em Tóquio-2020.

(Se não houver nenhuma atualização após 13h15min, atualize a página no seu navegador.)