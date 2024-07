Esgrimista egípcia revela que competiu nos Jogos de Paris grávida de sete meses

A esgrimista egípcia Nada Hafez revelou nas redes sociais que competiu nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 grávida de sete meses.

Hafez chegou às oitavas de final, derrotando no caminho uma adversária com melhor posição no ranking. Atualmente número 26 do mundo, a egípcia, que disputou em Paris seus terceiros Jogos Olímpicos, venceu a americana Elizabeth Tartakovsky antes de ser derrotada pela sul-coreana Hayoung Jeon na segunda-feira.

"Três vezes 'Olímpica', mas desta vez levando um pequeno 'Olímpico'!", anunciou no Instagram a jovem de 26 anos.