Marta revela que vai se aposentar da seleção ao final de 2024: "Chegou a hora"

Atacante Marta no jogo Brasil x Panamá pela Copa do Mundo Feminina 2023 Crédito: Thais Magalhães/CBF

Marta, eleita seis vezes melhor do mundo e atualmente no Orlando Pride-EUA, anunciou em entrevista à CNN que 2024 será o seu último ano atuando pela seleção brasileira. A atleta de 38 anos de idade espera encerrar sua passagem pela equipe nacional jogando as Olimpíadas de Paris. "Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a Seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na seleção como atleta, não tem", afirmou. A lenda do futebol feminino mostrou tranquilidade com a decisão e elogiou a nova geração de atletas brasileiras.