Fifa confirma Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

O Brasil deverá receber o evento entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. Os jogos que serão distribuídos em dez estádios de Norte a Sul do país. Com a Arena Castelão apta e listada para receber o torneio mundial, os jogos da competição também deverão ocorrer na Arena Fonte Nova (Bahia), na Arena de Pernambuco (Pernambuco), no Maracanã (Rio de Janeiro), na Neo Química Arena (São Paulo), na Arena Pantanal (Mato Grosso), na Arena da Amazônia (Amazonas), no Mané Garrincha (Brasília), no Mineirão (Minas Gerais) e no Beira-Rio (Rio Grande do Sul).

O Brasil foi confirmado de maneira oficial como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 . A decisão foi divulgada na madrugada desta sexta-feira, 17, pela Fifa após votação de 211 associações-membro da entidade máxima do futebol em um Congresso realizado em Bangkok, na Tailândia.

A escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorreu por meio de uma votação envolvendo 211 associações-membro da Fifa. Em um Congresso realizado em Bangkok, na Tailândia, na madrugada desta sexta-feira, 17, a votação foi feita de maneira eletrônica após as apresentações de proposta das candidaturas de Brasil e Europa (Alemanha - Bélgica - Holanda).

Com o slogan 'Uma Escolha Natural', o grupo brasileiro expôs como pilares da candidatura a sustentabilidade econômica, social e ambiental, além da liderança feminina no ecossistema do futebol. A ascensão do futebol feminino no País como modalidade e também como produto — com aumento de interesse nas marcas e audiência da Globo de mais de 69 milhões de pessoas na edição de 2023 — foi um dos pontos acentuados.



Outro ponto levantado foi a Copa do Mundo masculina de 2014 e seus legados, que apresentou, conforme avaliação do comitê brasileiro, um desenvolvimento de recursos humanos. Houve ainda a argumentação de a seleção ter jogado nos principais estádios do Brasil nos últimos anos.