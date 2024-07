Quem são as irmãs afegãs que fugiram do Talibã para participar dos Jogos

Ciclistas afegãs que fugiram do Talibã para perseguir o sonho de competir nos Jogos Olímpicos de Paris Crédito: Valentin Flauraud/AFP

Vivendo em um país em que leis extremistas prevalecem, onde as mulheres são proibidas de participar de esportes, educação e empregos, as irmãs Hashimi desafiaram as probabilidades para conseguir seu sonho olímpico. Naturais do Afeganistão, as irmãs Hashimi são as primeiras ciclistas femininas a representar o país nas Olimpíadas. Nascidas em uma área remota e conservadora em Faryab, Afeganistão, Fariba e Yulduz Hashimi estavam destinadas a ir contra as probabilidades.



Fariba Hashimi já participou da sua primeira prova olímpica, no dia 27 de julho. A ciclista afegã competiu na modalidade "ciclismo de estrada" e terminou na 26ª colocação. A prova foi vencida por Grace Brown, da Austrália, seguida de Anna Henderson, da Grã-Bretanha, e Chloé Dygert, dos Estados Unidos, respectivamente. Irmãs afegãs nas Olimpíadas: início do sonho Durante a adolescência, elas viram um torneio local de ciclismo e decidiram participar. As irmãs também tiveram que garantir que ninguém, especialmente seus pais, as reconhecessem devido à área extremista e conservadora, onde acreditam que é crime mulheres participando de qualquer esporte. Outro problema era que elas não tinham uma bicicleta. Então, pegaram emprestada a bicicleta de um vizinho e decidiram participar.

As irmãs usavam nomes falsos e se cobriam, vestindo roupas largas, grandes lenços na cabeça e óculos de sol para que as pessoas não as reconhecessem. Quando o torneio aconteceu, ambas as irmãs ficaram em 1º e 2º lugar. Irmãs afegãs nas Olimpíadas: chegada do Talibã ao topo e repressão A liderança do Talibã foi derrubada pouco mais de um ano depois, quando os Estados Unidos invadiram em resposta aos ataques terroristas de 11 de setembro na cidade de Nova York e outros locais no continente americano. Após quase 20 anos de insurgência, o grupo islâmico retornou ao poder em agosto de 2021. Seguiu-se uma repressão imediata aos direitos das mulheres, incluindo o acesso ao esporte. Vários atletas fugiram do país para continuar a perseguir suas ambições atléticas. Fariba e Yulduz Hashimi escaparam para a Itália com a ajuda da ex-campeã mundial de corrida de rua, Alessandra Cappellotto. Skate nas Olimpíadas: ENTENDA por que só as mulheres usaram capacete

Antes de sua ida para a Itália, elas passaram por um momento extremo, quando um motorista de riquixá as atropelou intencionalmente. Mas a dupla foi superando todas as adversidades, porque o sonho falava mais alto. O caso das duas atraiu a atenção da Federação de Ciclismo do Afeganistão, que ofereceu uma vaga na equipe nacional.