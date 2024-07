Judô nas Olimpíadas: quais serão os dias da modalidade nos Jogos

Com 13 atletas classificados, o Brasil tem representantes em 13 das 14 categorias dos Jogos. No total, são 372 competidores, sendo 186 homens e 186 mulheres.

Disputado pela primeira vez nos Jogos Olímpicos Tóquio 1964, o judô faz parte das 48 modalidades dos Jogos Olímpicos Paris 2024, que acontece entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. As lutas serão realizadas na Arena do Campo de Marte, na capital francesa.

As competições estão divididas entre 14 categorias de peso (sete para homens e sete para mulheres), além da disputa de equipes mistas. Com uma trajetória de 14 edições de Jogos Olímpicos, a categoria feminina estreou em Seoul 1988. Entretanto, só em 1992, nos Jogos de Barcelona, passou a receber medalhas oficialmente.

O Japão lidera o ranking geral de medalhas da competição, com um total de 98. A França fica em segundo, com 57, e o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking geral, com 24 conquistadas.