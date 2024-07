Após polêmicas, COB apresenta material esportivo de atletas brasileiros para as Olimpíadas

Após polêmicas envolvendo a distribuição e entrega de materiais esportivos dos atletas do Time Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro reservou uma parte do momento com a imprensa nesta quarta-feira, 24, para explicar a logística de recebimento e manutenção dos itens dos competidores brasileiros para as Olimpíadas de Paris-2024.

Líder de logística dos uniformes, Katherine Campos revelou como é feita a logística de entrega de cada kit. Após mostrar os estoques, a profissional expôs que, após a identificação de cada atleta, o material é selecionado com tamanhos e necessidades conforme o cadastro de cada uma e que profissionais como costureiras estão disponíveis para fazer "ajustes necessários".

Depois disso, ela apresentou quais os itens fazem parte do 'kit olímpico', sendo eles: uma mala de viagem, uma mochila, uma bolsa para treino, um uniforme de pódio, três camisas de pódio, três camisas para uso na Vila Olímpica, três camisas brancas, quatro shorts de treino, regata, camisa comum, moletom, calça, camisa polo e bermuda social preta, dois tênis, viseiras, bonés, chinelas, meias, garrafas térmicas e brindes como pins.