Mayra Aguiar nas Olimpíadas 2024: conheça a judoca brasileira

Nascida em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a judoca Mayra Aguiar está há mais de 10 mil quilômetros longe de casa, representando o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024, sediados em Paris, na França. Veja sua ficha técnica com idade, peso e participações olímpicas ao final do texto.



Aos 32 anos, a gaúcha não é uma novata no cenário olímpico e conquistou três medalhas de bronze na competição internacional. A última foi alcançada nos Jogos de Tóquio, que precederam a edição francesa.

Com 218 mil seguidores no Instagram, a judoca compartilha as vitórias e a rotina de treinamento em seu perfil, incluindo a sua presença confirmada em Paris na categoria meio-pesado do judô.