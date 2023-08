Lutadora de jiu-jitsu imobiliza suspeito de assédio em onibus

Uma adolescente de 16 anos imobilizou, dentro de um ônibus, um homem que teria passado a mão na perna dela. A garota é lutadora de jiu-jitsu e estava a caminho de Vitória, Espírito Santo, para participar de um campeonato internacional da arte marcial.

Além da imobilização, a vítima também reagiu a importunação batendo em Maurício Saroa de Souza, 48 anos. Ele foi detido na manhã de sexta-feira, 4, na 4ª Delegacia Regional de Cariacica (ES). Segundo informações da TV Gazeta, passageiros do ônibus também tentaram agredir o suspeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A menina é de Montes Claros, cidade no norte de Minas Gerais, e ia com o pai e a irmã de 13 anos até Vitória para o campeonato. A adolescente estava na cadeira perto da janela e o suspeito estava sentado ao seu lado, no assento do corredor. O pai da garota disse que ele tinha se apresentado como evangélico e corretor de seguros.

LEIA TAMBÉM| Fisiculturista morto em incêndio: o que as investigações apontam

Aproximadamente às quatro da manhã de sexta-feira, a lutadora de jiu-jitsu sentiu que o homem tinha passado a mão em sua perna e reagiu contra. Para a polícia, o suspeito afirmou que sua mão teria caído na perna da menina enquanto ele cochilava. Ele também disse que estava em uma viagem de Manaus para a Serra.

Ele foi levado a autoridade policial de plantão na Delegacia Regional de Cariacica, onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. O suspeito foi encaminhado para o sistema prisional do local.