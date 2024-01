Cearense faixa-preta e medalhista de ouro em Jiu-Jitsu publica livro sobre defesa pessoal

Medalhista de ouro no mundial de Jiu-jitsu em 2007, o cearense André Luiz Mateus Costa relançou seu livro “A necessidade da Defesa pessoal para a vida”, publicado inicialmente em 2000. A obra compila a vivência do autor nas artes marciais, para além de um observador, e visa demonstrar que a defesa pessoal pode trazer contribuições na estruturação do comportamento e do caráter de seus adeptos.

André Luiz começou no Jiu Jitsu em 1995, logo ao entrar na Universidade de Fortaleza (Unifor), e se encantou ainda mais pelo esporte quando foi apresentado, por um professor oriundo do Rio de Janeiro, a uma fita VHS que continha lutas de Ralph Gracie, ídolo mundial na modalidade. Anos depois, recebeu o quinto grau da faixa-preta das mãos do próprio lutador que lhe inspirou.

O livro está disponível para venda no site da Editora Filos, responsável pela publicação do livro. Para acessar, basta entrar no domínio www.filaseditora.com