Ceará e Fortaleza ficam no empate por 3 a 3 pelo Cearense de Futsal

Ceará e Fortaleza fizeram jogo eletrizante pelo Clássico-Rei da modalidade / Crédito: João Moura / Fortaleza EC

Após o duelo interrompido por conflito entre torcidas organizadas, no último dia 12 de setembro, Ceará e Fortaleza voltaram às quadras neste domingo, 9, no Ginásio Paulo Sarasate, e empataram por 3 a 3, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal. Pecém e Pipoca, duas vezes, marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu. Matheus, também com dois gols, e Gugu Flores balançaram as redes pelo Tricolor do Pici.