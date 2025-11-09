Ceará e Fortaleza ficam no empate por 3 a 3 pelo Cearense de Futsal

Ceará e Fortaleza ficam no empate por 3 a 3 pelo Cearense de FutsalPecém e Pipoca, duas vezes, marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu. Matheus, também com dois gols, e Gugu Flores balançaram as redes pelo Tricolor do Pici
Após o duelo interrompido por conflito entre torcidas organizadas, no último dia 12 de setembro, Ceará e Fortaleza voltaram às quadras neste domingo, 9, no Ginásio Paulo Sarasate, e empataram por 3 a 3, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de Futsal.
Pecém e Pipoca, duas vezes, marcaram para o Alvinegro de Porangabuçu. Matheus, também com dois gols, e Gugu Flores balançaram as redes pelo Tricolor do Pici.
O empate confirmou a liderança do Leão na competição estadual, que terminou com 22 pontos. Nas quartas de final, o Fortaleza enfrentará o sexto colocado geral, decidindo a vaga em casa.
O Vovô, por sua vez, ocupa a vice-liderança, com 17 pontos, e ainda tem uma partida atrasada da 8ª rodada, marcada para a próxima quarta-feira, 12, às 19h45, contra o Russas Futsal.
A equipe comandada por Daniel Sena busca voltar ao topo. Com sete títulos na história, o Alvinegro não conquista a principal taça do futsal cearense desde 2022.
A equipe comandada por Daniel Sena busca voltar ao topo. Com sete títulos na história, o Alvinegro não conquista a principal taça do futsal cearense desde 2022.

Já o time de Guigo Verfe tenta levantar o troféu pela segunda vez, tendo sido campeão apenas em 2008. O Tricolor é o atual vice-campeão estadual, após perder a final passada para o São João de Jaguaribe.