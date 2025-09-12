Classico-Rei do futsal é cancelado após briga generalizada entre as torcidas

Partida entre Ceará e Fortaleza pelo futsal durou apenas seis minutos até ser interrompida por briga entre torcidas no ginásio Paulo Sarasate. / Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO

O retorno da presença de torcida em Clássico-Rei no futsal foi marcado na noite desta sexta-feira, 12, por episódios de violência. No ginásio Paulo Sarasate, na Capital, a bola só rolou por seis minutos até torcedores de Ceará e Fortaleza entraram em confronto nas arquibancadas, causando a finalização na partida. O confronto começou após alvinegros tentarem invadir a área onde estavam os tricolores. Um pouco antes, o Fortaleza havia aberto o placar com gol de Valdin. O efetivo policial presente no local interveio com bombas de efeito moral e gás de pimenta — jogadores que estavam na quadra foram afetados, assim como outras pessoas que não estavam envolvidas na confusão. Os vestiários dos clubes foram utilizados como refúgio para mulheres e crianças.

Alguns torcedores ficaram feridos e precisaram de atendimento médico no local. Nos dias antecedentes ao jogo, mil ingressos foram disponibilizados para as torcidas de Ceará e Fortaleza, que compareceram em alto número no ginásio nesta sexta-feira. O clima hostil entre alvinegros e tricolores já havia acontecido em ruas no entorno do Paulo Sarasate, com outros embates registrados em vídeo que flagraram torcedores do Ceará depredando um carro onde, segundo testemunhas, se encontravam torcedores do Fortaleza. Procurada pelo Esportes O POVO nos dias que antecediam o clássico, a Polícia Militar do Estado (PM-CE) não deu detalhes sobre a operação de segurança para a partida. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) confirmou que não haveria bloqueios viários. O Esportes O POVO contatou ainda a PM-CE para detalhes sobre a confusão, mas ainda não obteve resposta. A matéria será atualizada quando houver mais informações (Com Mateus Moura e João Bosco Neto / Especial para O POVO)

Confira a nota oficial do Ceará sobre o ocorrido:

Restando 15 minutos para o fim do primeiro tempo do Clássico-Rei, válido pelo Campeonato Cearense de Futsal 2025, torcedores de Ceará e Fortaleza se envolveram em uma briga generalizada nas arquibancadas do Ginásio Paulo Sarasate. Em todo o planejamento da operação da partida, os clubes, a polícia e todos os órgãos competentes adotaram as medidas cabíveis para que o jogo ocorresse de forma pacífica, garantindo que as forças de segurança pública do Estado estivessem cientes das especificidades do duelo. O Ceará Sporting Club lamenta profundamente as cenas registradas no Ginásio Paulo Sarasate, na noite desta sexta-feira, 12, e se coloca inteiramente à disposição das autoridades competentes para a apuração dos fatos que levaram à ocorrência.