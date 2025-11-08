Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Lei do ex’ em alta: cinco jogadores do Ceará já vestiram a camisa do Corinthians

Os nomes são: Rafael Ramos, Marllon, Matheus Araújo, Pedro Henrique e Pedro Raul — este último, inclusive, ainda tem contrato com o Timão e, por isso, está fora do jogo
Para quem acredita na famosa “lei do ex”, o duelo entre Corinthians e Ceará, neste domingo, 9, às 16 horas, promete boas doses de expectativa para o torcedor alvinegro. Isso porque o elenco do Vovô conta com cinco jogadores que já defenderam o clube paulista.

Os nomes são: Rafael Ramos, Marllon, Matheus Araújo, Pedro Henrique e Pedro Raul — este último, inclusive, ainda tem contrato com o Timão e, por isso, está fora do jogo.

Entre eles, Pedro Henrique e Matheus Araújo são os que tiveram passagem mais recente pelo Corinthians. O atual camisa 7 do Ceará fez 26 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência pelo clube do Parque São Jorge.

Matheus Araújo, revelado nas categorias de base corintianas, soma 45 jogos, dois gols e três assistências como profissional.

O zagueiro Marllon vestiu a camisa do Timão entre 2019 e 2020, com direito a um empréstimo ao Cruzeiro no período. Foram 26 partidas, sem gols marcados. Já o lateral-direito português Rafael Ramos atuou 31 vezes, com uma participação direta em gol.

Histórico contra o Timão não é bom

A última vitória do escrete de Porangabuçu jogando fora de casa contra o Timão foi em abril de 2019, em duelo da 3ª fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o atacante Roger foi o autor do gol único do confronto. Todavia, a vitória não valeu de muito, já que o Ceará foi eliminado da competição, por ter sido derrotado por 3 a 1 na Arena Castelão.

