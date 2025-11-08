'Lei do ex’ em alta: cinco jogadores do Ceará já vestiram a camisa do Corinthians

Pedro Henrique está confirmado na partida do Ceará contra o Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

Para quem acredita na famosa “lei do ex”, o duelo entre Corinthians e Ceará, neste domingo, 9, às 16 horas, promete boas doses de expectativa para o torcedor alvinegro. Isso porque o elenco do Vovô conta com cinco jogadores que já defenderam o clube paulista. Os nomes são: Rafael Ramos, Marllon, Matheus Araújo, Pedro Henrique e Pedro Raul — este último, inclusive, ainda tem contrato com o Timão e, por isso, está fora do jogo.