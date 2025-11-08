Ceará leva susto, mas vence R4 no jogo de ida da semifinal do Cearense Feminino

Ceará leva susto, mas vence R4 no jogo de ida da semifinal do Cearense FemininoAlvinegras saem na frente, veem equipe do Cariri reagir e marcam novamente no fim para selar triunfo. Partida de volta será na próxima sexta-feira, 14, em Barbalha
Em duelo bastante nivelado, o Ceará levou um susto, mas venceu o R4 por 2 a 1, na tarde deste sábado, 8, no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, pelo confronto de ida da semifinal do Campeonato Cearense Feminino.
Aos 40 minutos do primeiro tempo, a alvinegra Bia cobrou falta cruzada para a área, e Michele Carioca raspou de cabeça para abrir o placar para as donas da casa. Aos 27 da segunda etapa, foi a vez de Janaína, do time do Cariri, aproveitar bola alçada e subir para balançar as redes.
Nos minutos finais do confronto, aos 41, Bia cobrou escanteio, e Kethilyn — que entrou no segundo tempo — apareceu na primeira trave para testar firme e assegurar o resultado positivo do Ceará.
A partida de volta da semifinal do Estadual será na próxima sexta-feira, 14, às 15 horas, no Estádio Inaldão, em Barbalha. O Vovô tem a vantagem do empate para avançar à grande decisão, enquanto o R4 terá de ganhar por dois gols de diferença para reverter o cenário.
Do outro lado do chaveamento, o Fortaleza praticamente garantiu presença na final do Cearense Feminino ao ganhar do Hiroos Cariri por 21 a 0, na manhã deste sábado.
