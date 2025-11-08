Por desgaste, Grêmio pode ter alguns titulares poupados para enfrentar o Fortaleza

Por desgaste, Grêmio pode ter alguns titulares poupados para enfrentar o FortalezaEm coletiva após a derrota para o Cruzeiro, na rodada passada, o técnico Mano Menezes indicou que pode, diante do Leão, preservar atletas do elenco que estão sentindo desgaste físico
Rival do Fortaleza na 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá três baixas para o confronto na Arena Castelão, que acontece no próximo domingo, 9, às 20h30min: os atacantes Cristian Olivera (lesionado) e Pavón, além do treinador Mano Menezes — estes dois últimos ausentes por suspensão.
Em coletiva após o revés para o Cruzeiro na rodada passada, Mano Menezes indicou que pode poupar jogadores que estão sentindo desgaste físico. O comandante, inclusive, citou diretamente alguns nomes, como os atacantes Amuzu, Alysson e Carlos Vinícius – este último vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos.
“Será um jogo muito difícil em Fortaleza, eles já estão jogando melhor. Temos que ter essa condição física de estar bem, competir, brigar. Também vamos levar em consideração isso (parte física). Alguns jogadores de arrancada, de sprint, como Amuzu e Alysson, temos que ver com a equipe. Achei que o Carlos (Vinícius, atacante) também sentiu um pouco hoje. Temos que ter todos bem, porque o jogo exige que todos estejam bem”, afirmou Mano Menezes, que não estará à beira do campo por estar suspenso.
Assim, o Grêmio tem uma provável escalação formada por: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson e Alysson (Aravena); Amuzu (Monsalve) e Carlos Vinicius (André Henrique).