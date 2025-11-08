Por desgaste, Grêmio pode ter alguns titulares poupados para enfrentar o Fortaleza

Pavón está suspenso e é um dos desfalques do Grêmio para a partida contra o Fortaleza / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Rival do Fortaleza na 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio terá três baixas para o confronto na Arena Castelão, que acontece no próximo domingo, 9, às 20h30min: os atacantes Cristian Olivera (lesionado) e Pavón, além do treinador Mano Menezes — estes dois últimos ausentes por suspensão.

Em coletiva após o revés para o Cruzeiro na rodada passada, Mano Menezes indicou que pode poupar jogadores que estão sentindo desgaste físico. O comandante, inclusive, citou diretamente alguns nomes, como os atacantes Amuzu, Alysson e Carlos Vinícius – este último vem sendo um dos destaques da equipe nos últimos jogos.