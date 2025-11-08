Fortaleza não perdeu nenhuma em casa para o Grêmio desde que retornou à Série A

Entre 2019 e 2025, os clubes se enfrentaram cinco vezes na capital cearense pela elite nacional, recorte em que o Leão venceu três vezes e empatou outras duas

Adversário do Fortaleza no próximo domingo, 9, o Grêmio costuma ter dificuldade quando atua na Arena Castelão contra o Tricolor. Desde que o Leão voltou a disputar a elite do Campeonato Brasileiro, em 2019, o Imortal não conseguiu vencer nenhum jogo como visitante contra o time cearense.

De 2019 até então, os clubes só não se enfrentaram na Série A em 2022, ano em que o Grêmio disputou a segunda divisão nacional. Nas demais temporadas, foram cinco confrontos — período em que o Fortaleza venceu em três ocasiões (2019, 2021 e 2024) e empatou em outras duas (2020 e 2023).