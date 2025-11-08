Ônibus perde controle e derruba parte do muro da sede do Ceará na Av. João Pessoa

Ônibus colidiu com o muro da sede do Ceará, localizado na Avenida João Pessoa / Crédito: Reprodução/WhatsApp

A tarde deste sábado, 8, foi marcada por um susto na sede do Ceará. Isso porque um ônibus que trafegava na Avenida João Pessoa perdeu o controle e colidiu com o muro do CT Carlos de Alencar Pinto. Segundo nota divulgada pelo Vovô, nenhuma pessoa ficou ferida após o acidente. No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu relatou que, de acordo com o depoimento do condutor do veículo, uma falha na caixa de direção teria ocasionado o acidente. A equipe de manutenção do clube reparou parcialmente o muro com tapumes e, na próxima segunda-feira, 10, finalizará o procedimento.