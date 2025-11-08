Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ônibus perde controle e derruba parte do muro da sede do Ceará na Av. João Pessoa

Ônibus perde controle e derruba parte do muro da sede do Ceará na Av. João Pessoa

Em nota, o Vovô ressaltou que nenhuma pessoa ficou ferida após o acidente e que a empresa de ônibus ficará responsável por custear os reparos
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A tarde deste sábado, 8, foi marcada por um susto na sede do Ceará. Isso porque um ônibus que trafegava na Avenida João Pessoa perdeu o controle e colidiu com o muro do CT Carlos de Alencar Pinto. Segundo nota divulgada pelo Vovô, nenhuma pessoa ficou ferida após o acidente.

No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu relatou que, de acordo com o depoimento do condutor do veículo, uma falha na caixa de direção teria ocasionado o acidente. A equipe de manutenção do clube reparou parcialmente o muro com tapumes e, na próxima segunda-feira, 10, finalizará o procedimento.

Leia mais

Vale destacar que a empresa do ônibus ficará responsável por custear integralmente os reparos dos danos causados no muro da sede alvinegra. O elenco do Ceará treinou pela manhã no local e, no início da tarde, embarcou para São Paulo, onde encara o Corinthians neste domingo, 9, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da Série A.

Veja a nota do Ceará na íntegra:

No início da tarde deste sábado, 8, um ônibus que trafegava na Avenida João Pessoa colidiu com o muro da sede alvinegra. Segundo o condutor do veículo, uma falha na caixa de direção teria ocasionado o acidente.

Felizmente, ninguém se feriu. A equipe de manutenção do Clube já reparou o muro parcialmente com tapumes e, na segunda-feira, finalizará o procedimento.

A empresa de ônibus ficará responsável por custear integralmente os reparos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar