Ônibus perde controle e derruba parte do muro da sede do Ceará na Av. João Pessoa

Ônibus perde controle e derruba parte do muro da sede do Ceará na Av. João PessoaEm nota, o Vovô ressaltou que nenhuma pessoa ficou ferida após o acidente e que a empresa de ônibus ficará responsável por custear os reparos
A tarde deste sábado, 8, foi marcada por um susto na sede do Ceará. Isso porque um ônibus que trafegava na Avenida João Pessoa perdeu o controle e colidiu com o muro do CT Carlos de Alencar Pinto. Segundo nota divulgada pelo Vovô, nenhuma pessoa ficou ferida após o acidente.
No comunicado, o Alvinegro de Porangabuçu relatou que, de acordo com o depoimento do condutor do veículo, uma falha na caixa de direção teria ocasionado o acidente. A equipe de manutenção do clube reparou parcialmente o muro com tapumes e, na próxima segunda-feira, 10, finalizará o procedimento.
Leia mais
Vale destacar que a empresa do ônibus ficará responsável por custear integralmente os reparos dos danos causados no muro da sede alvinegra. O elenco do Ceará treinou pela manhã no local e, no início da tarde, embarcou para São Paulo, onde encara o Corinthians neste domingo, 9, na Neo Química Arena, pela 33ª rodada da Série A.
Veja a nota do Ceará na íntegra:
No início da tarde deste sábado, 8, um ônibus que trafegava na Avenida João Pessoa colidiu com o muro da sede alvinegra. Segundo o condutor do veículo, uma falha na caixa de direção teria ocasionado o acidente.
Felizmente, ninguém se feriu. A equipe de manutenção do Clube já reparou o muro parcialmente com tapumes e, na segunda-feira, finalizará o procedimento.
A empresa de ônibus ficará responsável por custear integralmente os reparos.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente