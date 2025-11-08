Palermo volta a encarar Mano Menezes após final da Libertadores 2007

Palermo era capitão do Boca Juniors em final diante do Grêmio / Crédito: ORLANDO KISSNER / AFP

Fortaleza e Grêmio se enfrentam nesta domingo, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um reencontro curioso entre os técnicos Martín Palermo e Mano Menezes, protagonistas da final da Copa Libertadores de 2007. Naquela ocasião, Palermo ainda era jogador e viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Ídolo do Boca Juniors, o atacante argentino foi campeão continental justamente sobre o Grêmio, então comandado por Mano Menezes. O time xeneize venceu por 3 a 0 em Buenos Aires e confirmou o título com novo triunfo em Porto Alegre, por 2 a 0.