Palermo volta a encarar Mano Menezes após final da Libertadores 2007

Palermo volta a encarar Mano Menezes após final da Libertadores 2007Atual técnico do Leão do Pici, o argentino foi campeão diante do Grêmio em 2007, à época também treinado por Mano Menezes
Fortaleza e Grêmio se enfrentam nesta domingo, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca um reencontro curioso entre os técnicos Martín Palermo e Mano Menezes, protagonistas da final da Copa Libertadores de 2007.
Naquela ocasião, Palermo ainda era jogador e viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Ídolo do Boca Juniors, o atacante argentino foi campeão continental justamente sobre o Grêmio, então comandado por Mano Menezes. O time xeneize venceu por 3 a 0 em Buenos Aires e confirmou o título com novo triunfo em Porto Alegre, por 2 a 0.
Leia mais
Maior artilheiro da histórica do clube argentino, El Titan não balançou as redes nos confrontos, mas era o capitão da agremiação e levantou a taça.
Dezoito anos depois, os dois voltam a se encontrar em lados opostos, agora à beira do campo. Palermo tenta recolocar o Fortaleza no caminho das vitórias após uma sequência irregular no Brasileirão, de dois empates seguidos, tendo saído na frente do placar em ambos. Enquanto isso, Mano luta para afastar o Grêmio da zona de rebaixamento e garantir mais tranquilidade nas rodadas finais.
Mais do que os três pontos, o jogo carrega o simbolismo de um reencontro entre passado e presente. Palermo e Mano Menezes, que já viveram uma final continental em lados opostos, voltam a se encarar — desta vez, em um capítulo da luta por objetivos distintos no Brasileirão.
Invencibilidade leonina diante dos gaúchos
Adversário do Fortaleza no próximo domingo,9, o Grêmio costuma ter dificuldade quando atua na Arena Castelão contra o Tricolor. Desde que o Leão voltou a disputar a elite do Campeonato Brasileiro, em 2019, o Imortal não conseguiu vencer nenhum jogo como visitante contra o time cearense.
De 2019 até então, os clubes só não se enfrentaram na Série A em 2022, ano em que o Grêmio disputou a segunda divisão nacional. Nas demais temporadas, foram cinco confrontos — período em que o Fortaleza venceu em três ocasiões (2019, 2021 e 2024) e empatou em outras duas (2020 e 2023).