Caike Pro no Pittsburgh Pro: assista à estreia do brasileiro de graça

Com o Brasil em ascensão no fisiculturismo, Caike Pro estreia na Classic Physique buscando espaço entre os grandes nomes do cenário mundial / Crédito: Reprodução/ @caikepro/ Instagram

O palco está montado e os holofotes apontam para Pittsburgh, nos Estados Unidos. Um novo nome brasileiro promete movimentar o cenário internacional do fisiculturismo. Caike Pro, destaque nas redes sociais e nas competições nacionais, faz sua aguardada estreia no Pittsburgh Pro neste fim de semana, nos dias 10 e 11 de maio, durante o Pittsburgh Pro 2025.

Fisiculturista Juliana Almeida, ex-É o Tchan, vai disputar o Masters Olympia; CONHEÇA

O brasileiro competirá na categoria Classic Physique a mesma de Ramon Dino, que exige proporção estética, definição e volume muscular em equilíbrio. A competição não é apenas um ponto de partida, trata-se de uma das principais janelas para o Mr. Olympia 2025, maior evento do fisiculturismo mundial. Vencer o Pittsburgh Pro garante vaga direta no Olympia, que será realizado em novembro, em Las Vegas. Além disso, os primeiros colocados somam pontos preciosos no ranking mundial da IFBB. Assista à estreia de Caike Pro

A estreia de Caike Pro poderá ser acompanhada gratuitamente através da transmissão ao vivo no canal da Max Titanium no YouTube. As preliminares da categoria Classic Physique está previsto para a manhã de sábado, 11 de maio, com a final marcada para a tarde do mesmo dia.

Assista no Player acima ou direto do YouTube Caike Pro no Pittsburgh Pro: conheça o atleta Aos 29 anos de idade, Caike Pro carrega uma trajetória ascendente no fisiculturismo. Ele ganhou destaque em competições nacionais e agora dá um passo fundamental ao entrar oficialmente no circuito da IFBB Pro League.

Estreando na categoria Classic Physique, ele competirá com atletas de alto nível técnico, buscando não apenas um bom resultado, mas também reconhecimento entre os jurados internacionais. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Atuando na mesma categoria, Caike e Ramon Dino, principal atleta de fisiculturismo nacional, representam a nova geração do fisiculturismo brasileiro. Enquanto Ramon Dino já se consolidou como vice-campeão do Mr. Olympia 2023 e terceiro colocado em 2024 na categoria Classic, Caike desponta como a promessa nacional.