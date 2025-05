Gui Bull: quem é o fisiculturista brasileiro que morreu aos 30 anos

A notícia causou grande comoção no meio esportivo e entre os fãs do atleta, que já se destacou em diversas competições nacionais e internacionais.

O fisiculturista brasileiro Guilherme Henrique, conhecido como Gui Bull, faleceu aos 30 anos de idade por asfixia por broncoaspiração. As informações foram divulgadas pela namorada, a médica Jéssica Belenello, nesta quarta-feira, 8, por meio das redes sociais.

Gui Bull: carreira no fisiculturismo

Gui Bull era uma figura conhecida no cenário do fisiculturismo brasileiro. Multicampeão, ele se destacou nas categorias Classic Physique e Classic Bodybuilding, conquistando cinco títulos de campeão overall ao longo da carreira.

Além de competir, o paranaense atuava como instrutor de poses e oferecia consultorias especializadas para outros atletas por meio do seu método personalizado, chamado “Team Bull”.

Gui Bull: formações na área de ciência e nutrição

Guilherme também se destacava por seu forte currículo acadêmico. Ele era formado em Biologia pela Universidade Estadual do Paraná e possuía mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá.